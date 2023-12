Doba de Nadau/ Daube de Noël rue Maurice Ravel Lescar, 4 décembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

L’association « L’Esquireta » vous convie à une soirée festive : apéritif, chants, sauts béarnais à partir de 19h

La « Calandreta » organise en suivant, un repas et un bal gascon

Réservations avant le 13 décembre

« Siatz los planvienguts ! ».

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

rue Maurice Ravel

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « L’Esquireta » association invites you to a festive evening: aperitif, songs, Béarn jumping from 7pm

The « Calandreta » then organizes a meal and a Gascon ball

Reservations by December 13

« Siatz los planvienguts! »

La asociación « L’Esquireta » le invita a una velada festiva: aperitivo, canciones y saltos bearneses a partir de las 19.00 horas

A continuación, la « Calandreta » organiza una comida y un baile gascón

Reservas antes del 13 de diciembre

« ¡Siatz los planvienguts!

Der Verein « L’Esquireta » lädt Sie zu einem festlichen Abend ein: Aperitif, Gesang, bearnaische Sprünge ab 19 Uhr

Die « Calandreta » organisiert im Anschluss ein Essen und einen Gascogne-Ball

Reservierungen bis zum 13. Dezember

« Siatz los planvienguts! »

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Pau