Déambulation de la mascotte « Flocon, le St Bernard » Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Déambulation de la mascotte « Flocon, le St Bernard » Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 9 décembre 2023, Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère,Drôme Evènement organisé par l’association « Atouts Romans ».

2023-12-09 13:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Rue Mathieu de la Drôme

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Event organized by the « Atouts Romans » association Acto organizado por la asociación « Atouts Romans Veranstaltung organisiert von der Vereinigung « Atouts Romans » Mise à jour le 2023-11-20 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Rue Mathieu de la Drôme Adresse Rue Mathieu de la Drôme Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère latitude longitude 45.042961;5.050632

Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/