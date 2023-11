Atelier « Notre mystérieuse voisine la chauve-souris » Rue Massey Tarbes, 6 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Inconnues et mystérieuses, les chauve-souris sont pourtant des êtres indispensables à la biodiversité.

Venez à la rencontre de ces êtres fascinants et repartez avec un gîte à installer chez vous !

Atelier ouvert aux adultes et enfants à partir de 7 ans.

Renseignements et inscription obligatoire à celia.d@artpiculture.org / 09 72 30 27 11.

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 17:00:00.

Rue Massey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Unknown and mysterious, bats are essential to biodiversity.

Come and meet these fascinating creatures, and leave with a bat house to install in your home!

Workshop open to adults and children aged 7 and over.

Information and registration required at celia.d@artpiculture.org / 09 72 30 27 11

Desconocidos y misteriosos, los murciélagos son esenciales para la biodiversidad.

Venga a conocer a estas fascinantes criaturas y llévese una casa para murciélagos para instalar en su hogar

Abierto a adultos y niños a partir de 7 años.

Información e inscripción en celia.d@artpiculture.org / 09 72 30 27 11

Fledermäuse sind unbekannt und geheimnisvoll, doch sie sind für die Artenvielfalt unverzichtbar.

Lernen Sie diese faszinierenden Wesen kennen und nehmen Sie ein Quartier mit nach Hause, das Sie bei sich zu Hause aufstellen können!

Der Workshop ist für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren offen.

Informationen und Anmeldung erforderlich unter celia.d@artpiculture.org / 09 72 30 27 11

