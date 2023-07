Atelier Paysage sonore avec Johan Viste et David Dubosc Rue Massey – place Henri Borde Tarbes, 2 août 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

L’atelier a pour but de faire découvrir le concept du «Paysage Sonore» (ou soundscape) créé par Raymond Murray Schafer, compositeur et théoricien écologique.

Les séances consisteront à explorer cette définition et apprendre à composer pièce par pièce un son de notre monde environnent.

NB: Les participants devront prévoir une clé USB pour enregistrer leur composition.

Déroulé :

1er jour : explication théorique, enregistrement dans le jardin/rue/ objets

2ème jour : tour des propositions des participants, apprentissage basique des logiciels de MAO (Musique assistée par ordinateur)

3ème jour : finalisation des sons

Lieux : ESADP site de Tarbes et l’association La Chaise au 10 rue Desaix.

2023-08-02 14:00:00 fin : 2023-08-04 18:00:00. EUR.

Rue Massey – place Henri Borde TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The aim of the workshop is to introduce participants to the concept of the « soundscape » created by composer and ecological theorist Raymond Murray Schafer.

Sessions will involve exploring this definition and learning how to compose, piece by piece, a sound of our surrounding world.

NB: Participants should bring a USB key to record their compositions.

Course :

day 1: theoretical explanation, recording in the garden/street/objects

day 2: tour of participants’ proposals, basic learning of MAO software (computer-assisted music)

day 3: finalization of sounds

Location: ESADP Tarbes site and association La Chaise at 10 rue Desaix

El objetivo del taller es introducir a los participantes en el concepto de « paisaje sonoro » creado por Raymond Murray Schafer, compositor y teórico de la ecología.

Las sesiones consistirán en explorar esta definición y aprender a componer, pieza a pieza, un sonido del mundo que nos rodea.

NB: Los participantes deberán traer una memoria USB para grabar sus composiciones.

Curso :

día 1: explicación teórica, grabación en el jardín/calle/objetos

día 2: recorrido por las propuestas de los participantes, aprendizaje básico del software MAO (Música Asistida por Ordenador)

día 3: finalización de los sonidos

Lugar: sede de la ESADP en Tarbes y asociación La Chaise en 10 rue Desaix

Ziel des Workshops ist es, das Konzept der « Klanglandschaft » (oder Soundscape) von Raymond Murray Schafer, einem Komponisten und Umwelttheoretiker, zu entdecken.

In den Sitzungen werden wir diese Definition erforschen und lernen, wie man Stück für Stück einen Klang aus unserer Umwelt komponiert.

NB: Die Teilnehmer sollten einen USB-Stick mitbringen, um ihre Kompositionen aufzunehmen.

Ablauf:

1. Tag: Theoretische Erklärung, Aufnahme im Garten/Straße/Objekte

2. Tag: Rundgang durch die Vorschläge der Teilnehmer, grundlegende Kenntnisse der CAM-Software (Computer Aided Music)

3. Tag: Fertigstellung der Klänge

Orte: ESADP site de Tarbes und der Verein La Chaise in der 10 rue Desaix

