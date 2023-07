Atelier Histoire d’empreintes avec Lorène Roustin Rue Massey – place Henri Borde Tarbes, 18 juillet 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Par l’empreinte et le moulage, j’invite les participants à capter les traces qui les entourent et ainsi composer une tentative archéologique intime. Il s’agit de conserver et de mettre en lumière l’invisible : le jardin Massey sera le terrain idéal pour récolter et expérimenter des formes à mouler.

Déroulé :

1er jour : Présentation du travail artistique et réflexions sur l’invisible, l’organique, le vivant, l’informe. Initiation aux empreintes par le dessin et autres techniques.

2ème jour : Tour de table des intentions de chacun, tour de table des objets rapportés/trouvés. Atelier empreintes dans la terre

3ème jour : Moulage plus complexe en 2 parties, mise en forme des projets.

Lieux : ESADP site de Tarbes et l’association La Chaise au 10 rue Desaix.

2023-07-18 14:00:00 fin : 2023-07-20 18:00:00. EUR.

Rue Massey – place Henri Borde TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Through imprinting and molding, I invite participants to capture the traces that surround them and thus compose an intimate archaeological attempt. The aim is to preserve and bring to light the invisible: the Massey garden will be the ideal terrain for harvesting and experimenting with forms to be molded.

Course :

day 1: Presentation of artistic work and reflections on the invisible, the organic, the living, the formless. Introduction to impressions through drawing and other techniques.

day 2: Round-table discussion of intentions, round-table discussion of objects brought back/found. Impressions in clay workshop

day 3: More complex molding in 2 parts, shaping of projects.

Location: ESADP Tarbes site and La Chaise association, 10 rue Desaix

A través de impresiones y moldeados, invito a los participantes a capturar las huellas que les rodean y crear así un intento arqueológico íntimo. La idea es preservar y sacar a la luz lo invisible: el jardín de Massey será el lugar ideal para recoger y experimentar con formas para moldear.

Curso :

día 1: Presentación del trabajo artístico y reflexiones sobre lo invisible, lo orgánico, lo vivo, lo informe. Introducción a las impresiones a través del dibujo y otras técnicas.

día 2: Mesa redonda sobre las intenciones de cada uno y mesa redonda sobre los objetos traídos/encontrados. Taller de impresiones en arcilla

día 3: Moldeado más complejo en 2 partes, modelado de proyectos.

Lugar: sede de la ESADP en Tarbes y asociación La Chaise en 10 rue Desaix

Durch Abdrücke und Abgüsse lade ich die Teilnehmer ein, die Spuren, die sie umgeben, zu erfassen und so einen intimen archäologischen Versuch zu komponieren. Es geht darum, das Unsichtbare zu bewahren und ans Licht zu bringen: Der Massey-Garten wird der ideale Ort sein, um Formen zu sammeln und mit ihnen zu experimentieren, die dann gegossen werden.

Ablauf:

1. Tag: Vorstellung der künstlerischen Arbeit und Reflexionen über das Unsichtbare, das Organische, das Lebendige, das Formlose. Einführung in die Abformung durch Zeichnen und andere Techniken.

2. Tag: Tischrunde zu den Absichten jedes Einzelnen, Tischrunde zu den mitgebrachten/gefundenen Objekten. Workshop Abdrücke in der Erde

3. Tag: Komplexeres Gießen in 2 Teilen, Formgebung der Projekte.

Orte: ESADP site de Tarbes und der Verein La Chaise in 10 rue Desaix

