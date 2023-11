Boutique de noël : Le Grand Atelier rue Martin Nadaud Guéret, 1 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Le Grand Atelier, collectif d’artisans créateurs du Limousin, vous présente la boutique éphémère de Noël..

2023-12-01 fin : 2024-01-06 . .

rue Martin Nadaud

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Le Grand Atelier, a collective of creative craftspeople from the Limousin region, presents its ephemeral Christmas boutique.

Le Grand Atelier, colectivo de artesanos creativos de la región de Lemosín, presenta su boutique efímera de Navidad.

Le Grand Atelier, ein Kollektiv kreativer Kunsthandwerker aus dem Limousin, stellt Ihnen die kurzlebige Weihnachtsboutique vor.

