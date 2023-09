Conférence contée et chantée “d’Amendas E d’Amendier Rue Marius Pascau Auriol, 7 octobre 2023, Auriol.

Auriol,Bouches-du-Rhône

Conférence contée et chantée sur l’histoire de l’amande en Provence, de la floraison à la table des treize desserts. De la récolte au séchage, du cassage au triage..

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . .

Rue Marius Pascau Salle des Fêtes

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Storytelling and song about the history of almonds in Provence, from flowering to the table of thirteen desserts. From harvesting to drying, from breaking to sorting.

Una conferencia con cuentos y canciones sobre la historia de la almendra en Provenza, desde su floración hasta los trece postres de la mesa. De la recolección al secado, de la rotura a la selección.

Erzählter und gesungener Vortrag über die Geschichte der Mandel in der Provence, von der Blüte bis zur Tafel der dreizehn Desserts. Von der Ernte bis zum Trocknen, vom Knacken bis zum Sortieren.

