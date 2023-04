La grande Buée à Thilay Rue Marie Bonnefoy, 11 juin 2023, Thilay.

Participez à la Grande Lessive d’autrefois.Exposition gratuite sur les lavandières. Contact association Nature et Patrimoine en pays de basse Semoy : Tél : 06 82 84 47 28.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Rue Marie Bonnefoy

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



Participate in the Great Laundry of yesteryear.free exhibition on the washerwomen. Contact association Nature et Patrimoine en pays de basse Semoy : Tél : 06 82 84 47 28

Participe en la « Grande Lessive d’autrefois » (Gran colada de autóctonas), una exposición gratuita sobre las lavanderas. Contacto de la asociación Nature et Patrimoine en pays de basse Semoy : Tél : 06 82 84 47 28

Nehmen Sie an der Großen Wäsche von früher teil. Kostenlose Ausstellung über die Waschfrauen. Kontakt zum Verein Nature et Patrimoine en pays de basse Semoy: Tel: 06 82 84 47 28

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme