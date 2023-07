Croquiniol Rue Maréchal Joffre Arromanches-les-Bains, 30 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Arromanches Loisirs Culture invite Croquiniol, un caricaturiste-clown en déambulation dans les rues d’Arromanches..

2023-07-30 14:00:00 fin : 2023-07-30 17:00:00. .

Rue Maréchal Joffre Rue Piétonne

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Arromanches Loisirs Culture invites Croquiniol, a cartoonist and clown, to roam the streets of Arromanches.

Arromanches Loisirs Culture invita a Croquiniol, caricaturista y payaso, a tomar las calles de Arromanches.

Arromanches Loisirs Culture lädt Croquiniol ein, einen Karikaturisten und Clown, der durch die Straßen von Arromanches wandert.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité