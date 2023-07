Concert de rue par Om Sage Rue Maréchal Joffre Arromanches-les-Bains, 29 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Auteur-compositeur interprète et guitariste, cet artiste aime partager sa vision du monde en chansons, avec une succession de musiques qui racontent l’histoire d’un homme en quête de sagesse. Les paroles sont l’écho de ses émotions et d’un cheminement de vie..

2023-07-29 14:00:00 fin : 2023-07-29 15:30:00. .

Rue Maréchal Joffre Rue Piétonne

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



A singer-songwriter and guitarist, this artist likes to share his vision of the world in song, with a succession of tunes that tell the story of a man in search of wisdom. The lyrics echo his emotions and his life’s journey.

Cantautor y guitarrista, a este artista le gusta compartir su visión del mundo en canciones, con una sucesión de piezas que cuentan la historia de un hombre en busca de sabiduría. Las letras se hacen eco de sus emociones y del viaje de su vida.

Der Singer-Songwriter und Gitarrist teilt seine Sicht auf die Welt gerne in Liedern mit, mit einer Abfolge von Musikstücken, die die Geschichte eines Mannes auf der Suche nach Weisheit erzählen. Die Texte sind das Echo seiner Emotionen und eines Lebensweges.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité