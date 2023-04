Fêtes de Tarbes Rue Maréchal Foch, 22 juin 2023, Tarbes.

La ville de Tarbes retrouve ses habits de lumière aux couleurs de ses bandanas et son ambiance de féria !

Des milliers de festayres, petits et grands, auront le plaisir de partager cet air de fêtes aux incontournables casetas, et de découvrir un programme riche en concerts gratuits, spectacles et animations en tout genre…

Rue Maréchal Foch TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The city of Tarbes finds its clothes of light with the colors of its bandanas and its atmosphere of féria!

Thousands of festayers, young and old, will have the pleasure to share this festive air in the unavoidable casetas, and to discover a rich program of free concerts, shows and animations of all kinds…

¡La ciudad de Tarbes vuelve con sus trajes ligeros de pañuelos y su ambiente de féria!

Miles de festeros, jóvenes y mayores, tendrán el placer de compartir este ambiente festivo en las ineludibles casetas y descubrir un programa rico en conciertos gratuitos, espectáculos y animaciones de todo tipo…

Die Stadt Tarbes trägt wieder ihre Lichterkleider in den Farben der Bandanas und die Atmosphäre einer Feria!

Tausende von kleinen und großen Festbesuchern werden das Vergnügen haben, diese Feststimmung an den unumgänglichen Casetas zu teilen und ein reichhaltiges Programm mit kostenlosen Konzerten, Aufführungen und Animationen aller Art zu entdecken…

