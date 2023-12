Cet évènement est passé Salon de Noël rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’Évènement: Manche

Début : Vendredi 2023-12-22 10:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00 Venez découvrir le salon de Noël dans la salle Max-Pol Fouchet, antiquités, livres anciens, gravures, tapis, tableau, bibelots. Entrée gratuite..

rue Maréchal Foch

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

