Exposition à la bibliothèque municipale de Laon de beaux livres Rue Marcelin Berthelot Laon, 3 janvier 2024, Laon.

Laon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-01-27

A la faveur de la période de Noël, la médiathèque Suzanne-Martinet a exhumé quelques beaux livres destinés aux enfants, à découvrir au premier étage menant à la salle de lecture…

RV à la médiathèque le mardi et le vendredi (de 14h à 18h) et le mercredi et le samedi (de 10h à 12h et de 14h à 18h) !

(attention, la médiathèque sera fermée au public entre le 23/12 en soirée et le 02/01 inclus)

Rue Marcelin Berthelot

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



