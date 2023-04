Exposition à Laon : « Fernand Pinal, un peintre laonnois » Rue Marcelin Berthelot, 2 mars 2023, Laon.

Une belle expo à découvrir sur un peintre local du XIXe, à voir en ville haute de Laon dans un cloître d’abbaye….

2023-03-02 à ; fin : 2023-06-03 18:00:00. 0 .

Rue Marcelin Berthelot

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



A beautiful exhibition to discover on a local painter of the XIXth, to see in the upper town of Laon in an abbey cloister…

Una bella exposición sobre un pintor local del siglo XIX, que podrá ver en la parte alta de la ciudad de Laon, en el claustro de una abadía…

Eine schöne Ausstellung über einen lokalen Maler aus dem 19. Jahrhundert, die es in der Oberstadt von Laon in einem Abteikreuzgang zu entdecken gibt…

