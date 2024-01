Morphose Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre, samedi 9 mars 2024.

Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 21:30:00

La comédienne Amélie Robinet et le musicien Guillaume Haddad transmettront des histoires ancestrales à qui veut bien les entendre. Elles racontent la Femme, l’identité, le genre et la métamorphose.

Ce sont des contes de fées, car ils disent bien plus qu’ils n’en ont l’air … Ce sont des contes d’ailleurs, car les contes sont bien de partout …

Certains grinceront un peu car les contes ne sont pas tendres ! Ceux-là s’adressent plus encore aux adultes qu’aux petites oreilles.

Morphose est un moment intimiste qui fait voyager loin dans les pays imaginaires et loin dans nos paysages intérieurs.

D’après les Contes Curieux de Praline Gay-Para© Actes Sud et autres contes traditionnels.

10 EUR.

Rue Marcel Viraud

