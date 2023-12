AUDITION – SERVIAN Rue Marcel Pagnol Montblanc, 1 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

L’Ecole intercommunale de musique vous invite à son audition de petits élèves pour la chorale ainsi que des pianistes..

Rue Marcel Pagnol

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



The Ecole intercommunale de musique invites you to its audition of young students for the choir and pianists.

La Escuela Intercomunal de Música le invita a su audición de jóvenes alumnos para el coro y los pianistas.

Die interkommunale Musikschule lädt Sie zu ihrem Vorsingen der kleinen Schüler für den Chor sowie der Pianisten ein.

