Brocante aux jouets Rue Marcel Carlier Lacroix-Saint-Ouen, 5 novembre 2023, Lacroix-Saint-Ouen.

Lacroix-Saint-Ouen,Oise

Vente de jouets et articles de puériculture organisée par l’Amicale Bouliste Lyonnaise..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. 0 .

Rue Marcel Carlier

Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France



Sale of toys and childcare articles organized by the Amicale Bouliste Lyonnaise.

Venta de juguetes y artículos de puericultura organizada por la Amicale Bouliste Lyonnaise.

Verkauf von Spielzeug und Kinderpflegeartikeln, organisiert von der Amicale Bouliste Lyonnaise.

Mise à jour le 2023-10-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme