FABLA Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 23 janvier 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Musique dans le cadre des Jazz club proposés par l’École d’Improvisation Jazz.

FABLA est un groupe de jazz moderne mêlant écriture très travaillée, solos et improvisation libre.

Chaque morceau est une histoire différente, dans laquelle les musiciens se plaisent à chercher une nouvelle manière de la raconter. On voyage alors avec eux d’un récit à un autre, d’un son à un autre, et de surprises en surprises !

Le groupe explore les formes, explose les codes, recherche de nouvelles textures pour mieux servir la musique qu’il joue et mettre en lumière les musiciens qui la font.

Venez voyager avec eux !

Réservation : accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82.

Qui fait quoi ?

Trompette et Bugle : François Jaeger

Guitare : Alexis Geslin

Contrebasse : Bruno Raffin

Piano et clavier : Laurent Thomassin

Batterie : Axel Delabrosse.

Rue Marc Sangnier

76130 Seine-Maritime Normandie



Music as part of the Jazz Club offered by the École d’Improvisation Jazz.

FABLA is a modern jazz group combining highly polished writing, solos and free improvisation.

Each piece is a different story, in which the musicians take pleasure in finding a new way of telling it. We travel with them from one story to another, from one sound to another, and from one surprise to another!

The band explores forms, explodes codes, and searches for new textures to better serve the music they play and highlight the musicians who make it.

Come and travel with them!

Bookings: CDN de Normandie-Rouen box office, by telephone on 02 35 70 22 82.

Who does what?

Trumpet and flugelhorn: François Jaeger

Guitar: Alexis Geslin

Double bass: Bruno Raffin

Piano and keyboard: Laurent Thomassin

Drums: Axel Delabrosse

Música en el marco del Club de Jazz ofrecido por la École d’Improvisation Jazz.

FABLA es un grupo de jazz moderno que combina una escritura muy pulida, solos e improvisación libre.

Cada pieza es una historia diferente, en la que los músicos se complacen en encontrar una nueva forma de contarla. Viajamos con ellos de una historia a otra, de un sonido a otro y de una sorpresa a otra

El grupo explora nuevas formas, hace estallar códigos y busca nuevas texturas para servir mejor a la música que tocan y poner de relieve a los músicos que la hacen.

¡Venga y viaje con ellos!

Reservas: taquilla del CDN Normandie-Rouen, por teléfono en el 02 35 70 22 82.

¿Quién hace qué?

Trompeta y fliscorno: François Jaeger

Guitarra: Alexis Geslin

Contrabajo: Bruno Raffin

Piano y teclado: Laurent Thomassin

Batería: Axel Delabrosse

Musik im Rahmen der Jazzclubs, die von der Schule für Jazz-Improvisation angeboten werden.

FABLA ist eine moderne Jazzband, die sehr ausgefeilte Kompositionen, Soli und freie Improvisation miteinander verbindet.

Jedes Stück ist eine andere Geschichte, in der die Musiker gerne nach einer neuen Art suchen, sie zu erzählen. So reist man mit ihnen von einer Erzählung zur nächsten, von einem Klang zum anderen und von einer Überraschung zur nächsten!

Die Band erforscht die Formen, sprengt die Codes und sucht nach neuen Texturen, um der Musik, die sie spielt, besser zu dienen und die Musiker, die sie machen, ins Rampenlicht zu stellen.

Kommen Sie mit ihnen auf Reisen!

Reservierungen: Kartenverkauf des CDN de Normandie-Rouen, telefonisch unter 02 35 70 22 82.

Wer macht was?

Trompete und Flügelhorn: François Jaeger

Gitarre: Alexis Geslin

Kontrabass: Bruno Raffin

Klavier und Keyboard: Laurent Thomassin

Schlagzeug: Axel Delabrosse

