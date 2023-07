Vide-greniers rue Marbot Saillac, 15 juillet 2023, Saillac.

Saillac,Corrèze

Vide grenier repas et buvette sur place..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 22:00:00. EUR.

rue Marbot

Saillac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Flea market, meals and refreshments on site.

Mercadillo, comidas y refrescos in situ.

