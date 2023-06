Paris- LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MEDICINALES Rue Manin, 75019 Paris, France Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Paris- LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MEDICINALES Rue Manin, 75019 Paris, France Paris, 9 juin 2023, Paris. Paris- LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MEDICINALES Vendredi 9 juin, 21h30 Rue Manin, 75019 Paris, France Participation libre sur place Retrouvez Christophe de Hody pour une sortie à la découverte des plantes sauvages, comestibles et médicinales des Buttes-Chaumont.

À la fin de la balade il y aura un temps d’échange autour d’un pique-nique puis direction le Rosa Bonheur pour faire la fête !

Durée : 1h15

Durée : 1h15

Activité organisée par Christophe – Guide botaniste

