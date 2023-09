Vide Grenier festif et musical des Buttes à Morel rue Mainguet Montreuil, 17 septembre 2023, Montreuil.

Vide Grenier festif et musical des Buttes à Morel Dimanche 17 septembre, 09h00 rue Mainguet Installation exposant-es de 7h à 8h / départ de 18h à 19h (fermeture des rues de 8h à 18h). Tarif = 8€/m si non adhérent ou 6€/m avec adhésion annuelle de 10€ à l’association. L’assoce Amelior récupère vos invendus si vous ne souhaitez pas les remporter.

Il est de retour l’unique, festif, musical & culinaire avec son concours magistral de tartes à cake et gâteaux avariés, salades d’escargots, grillades de grenouilles, burgers-qu’ils-sont-bons, petite brise marine avec ses huitres qui remontent la Seine à cloche-pied jusqu’à la rue de la Fossé Pinson, son éternel lot de bagnoles récalcitrantes qu’on ne réussit jamais à déloger le matin venu pour les courageux exposants qui se bousculent dès 6h30 (du matin !)

Oui cette communion montreuilloise inoubliable qui affronte soleil, pluies et tempêtes, qui trucide la mauvaise humeur, fait danser les foules et inonde les rues de merveilles insoupçonnées se tiendra le dimanche 17 septembre dans les rues des Roulettes, Fossé Pinson, Mainguet et, innovation suprême, Denis Couturier.

Ouverture de 9h à 19h

– buvette (café/soda/bière) de 10h à 19h

– bar à huîtres de 10h à 15h

– snack(salades/hotdogs/burgers/cakes) de 12h à 16h

– concerts aux alentours de 13h et de 18h

Nous aurons à nouveau le plaisir de vous proposer ce que le quartier fait de mieux : les salades, tartes et cakes amoureusement préparés par les bénévoles, le café des joyeuses torrefacteuses de Capuch’, les bières de la fameuse brasserie Croix de Chavaux, et toujours les super burger du Montroy Cafeteria !

NB : pas de toilettes sur place

Enfin, si vous souhaitez filer un coup de main, faites-nous signe par retour de mail ; l’équipe est à géométrie variable et ne rechigne pas (mais alors pas du tout) à accueillir des bras, des mains, parfois même les deux :

en amont : collage des affiches, courses pour la buvette, préparation des salades, tartes & gâteaux, marquage des emplacements.

pendant : montage, placement des exposants et médiation (surtout, une bonne dose de patience ne nuit pas), tenue de la buvette, démontage.

après : rangement, vaisselle.

A pluche

L’équipe des Buttes à Morel

rue Mainguet rue Mainguet 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3E9uol1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00