L’Odyssée Sonore Rue Madeleine Roch Orange, 28 septembre 2023, Orange.

Orange,Vaucluse

Inédit – En nocturne, un voyage dans les richesses sonores et musicales de notre monde. Enveloppés par le son et l’image, vous croiserez une multitude de divinités et de personnages mythologiques et traverserez des paysages merveilleux et fantastiques..

2023-09-28 17:20:00 fin : 2023-09-30 . EUR.

Rue Madeleine Roch Théâtre Antique d’Orange

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Unpublished – A nocturnal journey through the richness of sound and music in our world. Enveloped by sound and image, you’ll encounter a multitude of divinities and mythological characters, and travel through marvellous, fantastical landscapes.

Inédito – De noche, un viaje a la riqueza sonora y musical de nuestro mundo. Envuelto por el sonido y la imagen, se encontrará con multitud de deidades y personajes mitológicos y atravesará paisajes maravillosos y fantásticos.

Unveröffentlicht – In der Nacht, eine Reise in den klanglichen und musikalischen Reichtum unserer Welt. Eingehüllt in Ton und Bild begegnen Sie einer Vielzahl von Gottheiten und mythologischen Figuren und durchqueren wunderbare und fantastische Landschaften.

