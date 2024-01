Salon du modélisme Rue Lucien Lavacry Le Tréport, samedi 27 janvier 2024.

Le Tréport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00

La Ville du Tréport et l’Association AMFRA accueillent le « Salon du Modélisme ». Les 27 et 28 janvier 2024 à la salle Serge Reggiani. 20 exposants et 10 thèmes. Le monde des Playmobil, le Meccano, les chars et les dioramas militaires au1/6è, la machine à vapeur au 1/10è, les réalisations de Lego. Maquettes géantes animées, avions, bateaux. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



