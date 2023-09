SCÈNE OUVERTE DU BARIOT 2023 Rue Lucien Cassagne Carbonne, 14 octobre 2023, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

Le BARIOT, c’est la marque de fabrique de l’asso’s épicée depuis sa création. Une scène ouverte sur la secrète et magnifique place du Bariot à Carbonne.

Cette année, le samedi 14 octobre, cette scène ouverte de 9 groupes débutera à 18H !.

Le BARIOT has been the trademark of l’asso’s épicée since its creation. An open stage on Carbonne’s secret and magnificent Place du Bariot.

This year, on Saturday October 14, the open stage will feature 9 bands, starting at 6pm!

El BARIOT ha sido el sello distintivo de la asociación picante desde su creación. Un escenario abierto en la secreta y magnífica Place du Bariot de Carbonne.

Este año, el sábado 14 de octubre, el escenario abierto contará con 9 grupos, ¡a partir de las 18:00!

Das BARIOT ist seit seiner Gründung das Markenzeichen der asso’s épicée. Eine offene Bühne auf dem geheimen und wunderschönen Place du Bariot in Carbonne.

Dieses Jahr, am Samstag, den 14. Oktober, beginnt diese offene Bühne mit 9 Bands um 18H!

Mise à jour le 2023-09-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE