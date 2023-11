PAYSAN DU CIEL A LA TERRE Rue Lt Colonel Bauclin Seuil-d’Argonne, 28 novembre 2023, Seuil-d'Argonne.

Seuil-d’Argonne,Meuse

Projection du film documentaire “Paysans du Ciel à la Terre”.

Places limitées, réservation conseillée.. Tout public

Mardi 2023-11-28 19:00:00 fin : 2023-11-28 . 0 EUR.

Rue Lt Colonel Bauclin Salle des fêtes

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est



Screening of the documentary film « Paysans du Ciel à la Terre » (Farmers from Heaven to Earth).

Limited seating, reservation recommended.

Proyección del documental « Campesinos del Cielo a la Tierra ».

Plazas limitadas, se recomienda reservar.

Vorführung des Dokumentarfilms « Paysans du Ciel à la Terre » (Bauern vom Himmel zur Erde).

Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen.

