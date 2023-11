SPECTACLE – LE CABARET DES METAMORPHOSES Rue Louis Touchet Jarzé Villages Catégories d’Évènement: Jarzé Villages

Maine-et-Loire SPECTACLE – LE CABARET DES METAMORPHOSES Rue Louis Touchet Jarzé Villages, 8 décembre 2023, Jarzé Villages. Jarzé Villages,Maine-et-Loire Un spectacle pour s’interroger sur le changement climatique.

Rue Louis Touchet Salle Saint Michel

Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A show to raise questions about climate change Un espectáculo para plantear preguntas sobre el cambio climático Eine Aufführung, um den Klimawandel zu hinterfragen

