Nuit musicale sous les étoiles Rue Louis Neillot Le Vernet, 11 août 2023, Le Vernet.

Le Vernet,Allier

Conférences, démonstrations par Astronomie Loisirs Serbannes et la société MEDAS.

19h30 Initiation à la marche nordique par Nordic Vat

Animation musicale : D.J. Michaël

Food Truck La galette bougnate..

2023-08-11 19:00:00 fin : 2023-08-11 01:00:00. .

Rue Louis Neillot Site Les Hurlevents

Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lectures and demonstrations by Astronomie Loisirs Serbannes and MEDAS.

7:30 pm Nordic walking initiation by Nordic Vat

Musical entertainment: D.J. Michaël

Food Truck La galette bougnate.

Conferencias y demostraciones a cargo de Astronomie Loisirs Serbannes y MEDAS.

19.30 h Introducción a la marcha nórdica a cargo de Nordic Vat

Animación musical: D.J. Michaël

Food Truck La galette bougnate.

Vorträge, Vorführungen von Astronomie Loisirs Serbannes und der Firma MEDAS.

19.30 Uhr Einführung in Nordic Walking durch Nordic Vat

Musikalische Unterhaltung: D.J. Michaël

Food Truck La galette bougnate.

