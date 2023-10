Salon du Mariage Rouen-La Vaupalière Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière, 3 février 2024, La Vaupalière.

La Vaupalière,Seine-Maritime

Pour la 16ème édition, le salon du Mariage Rouen-La Vaupalière aura lieu le weekend du Samedi 3 & Dimanche 4 février 2024.

Dernier rendez-vous incontournable des Futurs Mariés 2024, organisé au Clos de la Vaupalière, lieu de caractère situé à 5 minutes de Rouen (76150)

Dans un cadre authentique, les professionnels du mariage seront présents pour vous conseiller. Présentation de robes de mariée et de costumes, jeu concours.

Retrouvez également :

Créatrice de chapeaux & accessoires, bijoutiers, salle de réception, photographes, vidéastes, disc-jockey, agence de voyages, fleuriste, faire part, art de la table, décoration, wedding planer location de voiture…

De nombreux lots à gagner et des bons plans !.

Vendredi 2024-02-03 10:00:00 fin : 2024-02-03 19:00:00. .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac

La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie



For the 16th edition, the Rouen-La Vaupalière Wedding Show will take place on the weekend of Saturday February 3 & Sunday February 4, 2024.

This will be the last not-to-be-missed event for future brides and grooms 2024, held at the Clos de la Vaupalière, a charming venue located 5 minutes from Rouen (76150)

In an authentic setting, wedding professionals will be on hand to advise you. Presentation of wedding dresses and costumes, competition.

You’ll also find

Hat & accessory designers, jewelers, reception halls, photographers, videographers, disc jockeys, travel agencies, florists, announcement cards, tableware, decorations, wedding planners, car rentals?

Lots of prizes and good deals to be won!

La 16ª edición del Salón de la Boda de Rouen-La Vaupalière tendrá lugar el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de febrero de 2024.

Esta será la última cita ineludible para los futuros novios en 2024, que se celebrará en el Clos de la Vaupalière, un lugar lleno de carácter a sólo 5 minutos de Rouen (76150)

En un marco auténtico, profesionales del sector nupcial estarán a su disposición para asesorarle. Presentación de trajes y vestidos de novia, concurso.

También encontrará :

Diseñadores de sombreros y accesorios, joyeros, salones de recepción, fotógrafos, videógrafos, disc jockeys, agencias de viajes, floristas, tarjetas de anuncio, vajillas, decoraciones, organizadores de bodas, alquiler de coches, etc

Muchos premios y grandes ofertas

Ausgabe der Hochzeitsmesse Rouen-La Vaupalière wird am Wochenende des 3. und 4. Februar 2024 stattfinden.

Letztes unumgängliches Treffen der zukünftigen Bräute 2024, organisiert im Clos de la Vaupalière, einem Ort mit Charakter, 5 Minuten von Rouen (76150) entfernt

In einem authentischen Rahmen werden Hochzeitsprofis anwesend sein, um Sie zu beraten. Präsentation von Brautkleidern und Anzügen, Gewinnspiel.

Ebenfalls anzutreffen sind:

Hut- und Accessoire-Designer, Juweliere, Festsaal, Fotografen, Videografen, Diskjockey, Reisebüro, Florist, Einladungskarten, Tischkultur, Dekoration, Weddingplaner, Autovermietung?

Zahlreiche Preise und gute Tipps zu gewinnen!

