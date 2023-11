Dîner DANS LE NOIR, Vendredi 10 novembre 2023 à 20h au Clos de la Vaupalière, à 5 minutes de Rouen Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière, 10 novembre 2023, La Vaupalière.

La Vaupalière,Seine-Maritime

Dîner DANS LE NOIR, Vendredi 10 novembre 2023 à 20h au Clos de la Vaupalière, à 5 minutes de Rouen.

THE FOOD EXPERIENCE !

Dégustez votre repas sans le voir pour mettre tous vos sens en éveil ! Le restaurant sera plongé dans le noir, réquisition de votre portable ou objet lumineux, masque en sus pour un noir total.

Menu découverte FAIT MAISON à 45€ ttc par personne

Au menu : Entrée, plat et dessert (hors boisson)

SURPRENEZ-VOUS !

Chaque vendredi, une soirée spéciale ou à thème dans notre restaurant !

Soirée sur réservation, pré-paiement, contactez-nous par téléphone au 02.35.330.330 ou réserver en ligne.

Non annulable, non remboursable.

Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale.

Places limitées !.

2023-11-10 20:00:00

Rue Louis Joseph Gay-Lussac

La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie



Dîner DANS LE NOIR, Friday, November 10, 2023 at 8pm at Clos de la Vaupalière, 5 minutes from Rouen.

THE FOOD EXPERIENCE!

Enjoy your meal without seeing it, to awaken all your senses! The restaurant will be plunged into darkness, so you’ll need to commandeer your cell phone or lighted object, plus a mask for total blackness.

Home-made discovery menu at 45? ttc per person

Menu: Starter, main course and dessert (excluding drinks)

SURPRISE YOURSELF!

Every Friday, a special or themed evening in our restaurant!

Evenings must be reserved in advance, contact us by phone on 02.35.330.330 or book online.

Non-cancellable, non-refundable.

Luncheon vouchers not accepted for this special evening.

Places are limited!

Cena EN LA OSCURIDAD, viernes 10 de noviembre de 2023 a las 20:00 h en Clos de la Vaupalière, a 5 minutos de Rouen.

¡LA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA!

Disfrute de su comida sin verla, ¡para despertar todos sus sentidos! El restaurante estará sumido en la oscuridad, así que no olvide su teléfono móvil u objeto luminoso, además de una máscara para la oscuridad total.

Menú descubrimiento casero a 45? IVA incl. por persona

Menú: entrante, plato principal y postre (bebidas no incluidas)

SORPRÉNDASE A SÍ MISMO

Todos los viernes, ¡una velada especial o temática en nuestro restaurante!

Las veladas deben reservarse con antelación. Póngase en contacto con nosotros por teléfono en el 02.35.330.330 o reserve en línea.

No cancelable, no reembolsable.

No se aceptan vales de comida para esta velada especial.

Plazas limitadas

Dinner IN THE NOK, Freitag, den 10. November 2023 um 20 Uhr in Clos de la Vaupalière, 5 Minuten von Rouen entfernt.

THE FOOD EXPERIENCE !

Genießen Sie Ihr Essen, ohne es zu sehen, um alle Ihre Sinne anzuregen! Das Restaurant wird abgedunkelt, Ihr Handy oder Leuchtobjekt wird requiriert, eine Maske für völlige Dunkelheit ist nicht inbegriffen.

Entdeckungsmenü mit hausgemachten Speisen für 45? pro Person (inkl. MwSt.)

Menü: Vorspeise, Hauptgericht und Dessert (ohne Getränke)

LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN!

Jeden Freitag findet in unserem Restaurant ein besonderer Abend oder ein Themenabend statt!

Abend auf Reservierung, Vorauszahlung, kontaktieren Sie uns telefonisch unter 02.35.330.330 oder reservieren Sie online.

Nicht stornierbar, nicht rückzahlbar.

Restauranttickets werden für diesen speziellen Abend nicht akzeptiert.

Begrenzte Plätze!

