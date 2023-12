RANDONNÉE PÉDESTRE ET ÉQUESTRE Rue Louis Desnouhes Pouzauges Catégories d’Évènement: Pouzauges

Vendée RANDONNÉE PÉDESTRE ET ÉQUESTRE Rue Louis Desnouhes Pouzauges, 28 janvier 2024, Pouzauges. Pouzauges Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 09:00:00

fin : 2024-01-28 Randonnée pédestre et équestre..

Randonnée pédestre et équestre.

Circuit pédestre balisé de 8km (ouvert à tous).

Circuit équestre 13km (réservé aux licenciés FFE ou Équi Liberté). Café, brioche offert à votre accueil, ravitaillement offert à mi-parcours, apéritif offert à l’arrivée.

Inscription au préalable souhaitée. .

Rue Louis Desnouhes

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Pouzauges, Vendée Autres Code postal 85700 Lieu Rue Louis Desnouhes Adresse Rue Louis Desnouhes Ville Pouzauges Departement Vendée Lieu Ville Rue Louis Desnouhes Pouzauges Latitude 46.77485 Longitude -0.82453 latitude longitude 46.77485;-0.82453

Rue Louis Desnouhes Pouzauges Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouzauges/