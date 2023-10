Ateliers d’expression Écriture poétique Rue Louis de Broglie Tarbes, 19 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

L’Association Encre et Lumière vous invite à reprendre le chemin de ses ateliers ÉCRITURE pour des créations ludiques à partir de propositions, d’images, de collages, de photos, fabrique de recueil…

> Atelier adultes et ados : le mardi de 17h à 18h30

> A noter : pause ateliers pendant la 2ème semaine des vacances de la Toussaint du 28/10 au 5/11/2023

Un temps hors du quotidien et de ses contraintes…

Un temps pour soi, à la rencontre de ce qui peut jaillir de nos mains…

Et pour le plaisir du regard hors jugement esthétique et compétition…

Le plaisir du partage dans un temps convivial…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : voir bloc Coordonnées.

2023-09-19 fin : 2023-12-26 . EUR.

Rue Louis de Broglie TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Association Encre et Lumière invites you back to its WRITING workshops for playful creations based on proposals, images, collages, photos, book-making…

> Adult and teen workshops: Tuesdays, 5pm to 6:30pm

> Please note: workshop break during the 2nd week of the All Saints’ vacation from 10/28 to 11/5/2023

A time away from everyday life and its constraints…

A time for oneself, to discover what can flow from our hands…

And for the pleasure of looking beyond aesthetic judgment and competition…

The pleasure of sharing in a convivial atmosphere…

INFORMATION AND REGISTRATION : see Contact block

La Asociación Encre et Lumière le invita de nuevo a sus talleres de ESCRITURA para creaciones lúdicas a partir de propuestas, imágenes, collages, fotos, creación de libros…

> Taller para adultos y adolescentes: martes de 17:00 a 18:30

> Atención: interrupción de los talleres durante la 2ª semana de vacaciones de Todos los Santos del 28/10 al 5/11/2023

Un tiempo fuera de la vida cotidiana y de sus obligaciones…

Un tiempo para nosotros mismos, para descubrir lo que se puede crear con las manos…

Y para el placer de mirar más allá del juicio estético y de la competición…

El placer de compartir en un ambiente cordial…

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: véase Bloque de contacto

Der Verein Encre et Lumière lädt Sie ein, wieder an seinen SCHREIBWORKSHOPS teilzunehmen, um spielerisch aus Vorschlägen, Bildern, Collagen und Fotos etwas zu kreieren, eine Sammlung herzustellen…

> Atelier für Erwachsene und Jugendliche: dienstags von 17 bis 18.30 Uhr

> Hinweis: Atelierpause in der zweiten Woche der Allerheiligenferien vom 28.10. bis 5.11.2023

Eine Zeit außerhalb des Alltags und seiner Zwänge…

Eine Zeit für sich selbst, für die Begegnung mit dem, was aus unseren Händen sprudeln kann…

Und für die Freude des Blicks ohne ästhetisches Urteil und Wettbewerb…

Das Vergnügen des Teilens in einer geselligen Zeit…

INFORMATIONEN UND ANMELDUNGEN: siehe Block Kontaktdaten

Mise à jour le 2023-10-02 par OT de Tarbes|CDT65