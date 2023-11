conférence de Nathalie Besson » Pourquoi le Modèle Standard est-il Standard ? » Rue Louis de Broglie Orsay, 15 novembre 2023, Orsay.

Le modèle standard de la physique des particules est un extraordinaire édifice mathématique, construit en un siècle d’aller-retours entre développements théoriques et observations expérimentales. Redoutablement prédictif, précis, cohérent, il est complet.

The Standard Model of particle physics is an extraordinary mathematical edifice, built over a century of to-and-fro between theoretical developments and experimental observations. Fearsomely predictive, precise and coherent, it is complete

El Modelo Estándar de la física de partículas es un extraordinario edificio matemático, construido a lo largo de un siglo de idas y venidas entre los desarrollos teóricos y las observaciones experimentales. Temiblemente predictivo, preciso y coherente, es completo

Das Standardmodell der Teilchenphysik ist ein außergewöhnliches mathematisches Gebäude, das in einem Jahrhundert des Hin und Her zwischen theoretischen Entwicklungen und experimentellen Beobachtungen errichtet wurde. Es ist hervorragend vorhersagbar, präzise, kohärent und vollständig

