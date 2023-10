Foire à la puériculture Rue Louis Bouilhet Cany-Barville, 8 octobre 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

L’association « les Canylloux » organise une Foire à la Puériculture, vêtements et jouets de 0 à 14 ans.

A la salle Daniel Pierre de 8h à 18h.

Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.

Pour les exposants : 2,5€ le mètre (tables fournies dans la limite des disponibilités). Réservation au 06 22 35 83 54.

2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Rue Louis Bouilhet Salle daniel Pierre

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



The association « les Canylloux » organizes a Nursery Fair, clothes and toys from 0 to 14 years.

At the Daniel Pierre hall from 8 am to 6 pm.

Free entry, food and drink on site.

For exhibitors: 2.5€ per meter (tables provided subject to availability). Reservation at 06 22 35 83 54

La asociación « les Canylloux » organiza una Feria de la Guardería con ropa y juguetes para niños de 0 a 14 años.

En la sala Daniel Pierre, de 8.00 a 18.00 horas.

Entrada gratuita, restauración y refrescos in situ.

Para los expositores: 2,5? por metro (mesas previstas según disponibilidad). Reservas en el 06 22 35 83 54

Der Verein « Les Canylloux » organisiert eine Messe für Kinderpflege, Kleidung und Spielzeug von 0 bis 14 Jahren.

In der Halle Daniel Pierre von 8 bis 18 Uhr.

Freier Eintritt, Essen und Trinken vor Ort.

Für Aussteller: 2,5€ pro Meter (Tische werden im Rahmen der Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt). Reservierung unter 06 22 35 83 54

Mise à jour le 2023-09-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche