Exposition Toledo : pinturas y ceràmicas Rue Louis Blanc, 7 avril 2023, Périgueux.

Du 7 au 29 avril

Exposition « Toledo : pinturas y ceràmicas »

Début de saison de notre Galerie à Périgueux.

Nous jumelons cet événement avec le 14ème Festival Hispanique organise par Cinespanol (José Santos Dusser).

Vernissage 7 avril à 18h30.

2023-04-07 à ; fin : 2023-04-29 . .

Rue Louis Blanc

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From April 7 to 29

Exhibition « Toledo: pinturas y ceràmicas

Beginning of the season of our Gallery in Perigueux.

We are combining this event with the 14th Hispanic Festival organized by Cinespanol (José Santos Dusser).

Opening April 7 at 6:30 pm

Del 7 al 29 de abril

Exposición « Toledo: pinturas y cerámicas

Inicio de la temporada de nuestra Galería de Perigueux.

Combinamos este evento con el 14º Festival Hispánico organizado por Cinespanol (José Santos Dusser).

Inauguración el 7 de abril a las 18.30 h

Vom 7. bis 29. April

Ausstellung « Toledo: pinturas y ceràmicas » (Toledo: Farben und Keramiken)

Saisonbeginn unserer Galerie in Périgueux.

Wir verbinden diese Veranstaltung mit dem 14. Hispanischen Festival, das von Cinespanol (José Santos Dusser) organisiert wird.

Vernissage 7. April um 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-03-30 par OT de Périgueux