DES NICHOIRS POUR LES OISEAUX Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 13 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Pour offrir à Noël ou pour chez vous, fabriquez un nichoir pour aider les oiseaux dans leur crise du logement.

À partir de 6 ans.

En partenariat avec la bibliothèque de Clermont l’Hérault.

Participation aux frais : libre et consciente.

2023-12-13 14:15:00 fin : 2023-12-13 16:30:00. .

Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Whether as a Christmas gift or for your own home, make a nesting box to help birds in their housing crisis.

Ages 6 and up.

In partnership with the Clermont l?Hérault library.

Participation fee: free and voluntary

Como regalo de Navidad o para tu propia casa, haz una caja nido para ayudar a los pájaros en su crisis de vivienda.

A partir de 6 años.

En colaboración con la biblioteca de Clermont l’Hérault.

Cuota de participación: gratuita y voluntaria

Ob als Weihnachtsgeschenk oder für zu Hause: Baue einen Nistkasten, um den Vögeln bei ihrer Wohnungskrise zu helfen.

Ab 6 Jahren.

In Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Clermont l’Hérault.

Kostenbeteiligung: frei und bewusst

