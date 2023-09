L’EXTRA BAL #2 Rue Louis Barbier Valmont, 14 octobre 2023, Valmont.

Valmont,Seine-Maritime

Nous vous proposerons un temps d’initiation de 17h30 à 19H afin de vraiment profiter des bals de la soirée. Ce stage est fortement recommandé aux débutants car nous montrerons très peu de danses pendant le bal. Cependant, si vous n’êtes pas des adeptes de la danse, la qualité des groupes fait que ce spectacle peut tout à fait être vu comme un concert.

Nous vous proposerons de quoi vous restaurer et vous désaltérer. Le pique-nique est autorisé, en échange d’une petite consommation au bar.

L’extra Bal :

En première partie, Plume ouvrira le bal à 20h30 et sera suivi vers 22h45 par Kaz Kan Zie..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Rue Louis Barbier Salle de la Concorde

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie



We’ll be offering an introductory session from 5:30 to 7pm, so you can really enjoy the evening’s dances. This workshop is strongly recommended for beginners, as we’ll be showing very few dances during the ball. However, if you’re not a dance enthusiast, the quality of the bands means that this show can also be seen as a concert.

Food and refreshments will be provided. Picnics are permitted, in exchange for a small drink at the bar.

Extra Ball:

As opening act, Plume will open the ball at 8:30pm, followed by Kaz Kan Zie at 10:45pm.

Ofreceremos un curso introductorio de 17.30 a 19.00 horas para que pueda disfrutar realmente del baile de la noche. Este curso es muy recomendable para principiantes, ya que durante el baile mostraremos muy pocos bailes. Sin embargo, si no es aficionado al baile, la calidad de los grupos hace que este espectáculo también pueda verse como un concierto.

Tendremos algo para comer y beber. Los picnics están permitidos, a cambio de una pequeña bebida en el bar.

El baile extra :

Plume abrirá el baile a las 20.30 h, seguido de Kaz Kan Zie a las 22.45 h.

Wir werden Ihnen von 17:30 bis 19:00 Uhr eine Einführungszeit anbieten, damit Sie die Bälle am Abend wirklich genießen können. Dieser Kurs ist für Anfänger sehr empfehlenswert, da wir während des Balls nur sehr wenige Tänze zeigen werden. Wenn Sie jedoch kein Tanzfan sind, kann die Show aufgrund der Qualität der Gruppen durchaus als Konzert angesehen werden.

Wir werden für Ihr leibliches Wohl sorgen und Ihren Durst löschen. Picknicks sind gegen einen kleinen Obolus an der Bar erlaubt.

Der Extra-Ball :

Als Vorgruppe wird Plume um 20:30 Uhr den Ball eröffnen und gegen 22:45 Uhr von Kaz Kan Zie gefolgt werden.

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche