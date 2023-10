CONCERT DE CHANTS DE NOËL TRADITIONNELS Rue Louis Barbier Saint-Avold, 10 décembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Concert de chants de Noël traditionnels interprétés par les chorales Concordia et Aubade avec un chœur de solistes, un organiste et un trompettiste à la basilique Notre Dame de Bon Secours. Organisé par Pierre Adolphe, les chorales, la Ville et la paroisse. Entrée gratuite, panier pour une association d’enfants nécessiteux.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

Rue Louis Barbier

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Concert of traditional Christmas carols performed by the Concordia and Aubade choirs, with a choir of soloists, an organist and a trumpeter at the Basilica of Notre Dame de Bon Secours. Organized by Pierre Adolphe, the choirs, the town and the parish. Free admission, basket for an association for needy children.

Concierto de villancicos tradicionales interpretados por los coros Concordia y Aubade con un coro de solistas, un organista y un trompetista en la Basílica de Notre Dame de Bon Secours. Organizado por Pierre Adolphe, los coros, la ciudad y la parroquia. Entrada gratuita, cesta para una asociación de niños necesitados.

Konzert mit traditionellen Weihnachtsliedern, vorgetragen von den Chören Concordia und Aubade mit einem Solistenchor, einem Organisten und einem Trompeter in der Basilika Notre Dame de Bon Secours. Organisiert von Pierre Adolphe, den Chören, der Stadt und der Pfarrgemeinde. Eintritt frei, Korb für einen Verein für bedürftige Kinder.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE