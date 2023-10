CONCERT DE CHANTS DE NOËL AMÉRICAINS Rue Louis Barbier Saint-Avold, 9 décembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Concert de chants de Noël américains interprétés par des solistes vocaux internationaux. Organisé par Pierre Adolphe, la Ville et la paroisse. Entrée gratuite, panier pour le téléthon.. Tout public

Samedi 2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Rue Louis Barbier

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Concert of American Christmas carols performed by international vocal soloists. Organized by Pierre Adolphe, the town and the parish. Free admission, basket for the telethon.

Concierto de villancicos americanos interpretados por solistas vocales internacionales. Organizado por Pierre Adolphe, el municipio y la parroquia. Entrada gratuita, cesta para el telemaratón.

Konzert mit amerikanischen Weihnachtsliedern, die von internationalen Vokalsolisten vorgetragen werden. Organisiert von Pierre Adolphe, der Stadt und der Kirchengemeinde. Freier Eintritt, Korb für den Telethon.

