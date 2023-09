Rue aux enfants, rue pour tous ! Rue Los Héros Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Rue aux enfants, rue pour tous ! Rue Los Héros Le Haillan, 6 octobre 2023, Le Haillan. Rue aux enfants, rue pour tous ! Vendredi 6 octobre, 16h00 Rue Los Héros Entrée libre Dans le cadre du Label régional « Rue aux enfants, rue pour tous » des animations seront proposées sur la Rue de Los Héros, vendredi 6 octobre dès 16h.

La date initiale était prévue le 22 septembre, mais a été décalée au 6 octobre en raison de la météo. Au programme : jeux

scupture de ballons

goûter

maquillage

coin lecture

sieste musicale avec Dream on the Moon,

fresque

atelier vélo

exposition « Le chocolat de Dédé »

…. L’assocation Léon à vélo sera présent à l’occasion. Venez avec votre vélo et faites-le réviser grâce aux conseils de l’association. L’objectif de cet atelier participatif est de permettre à chacun de comprendre son vélo. Apprenez à entretenir votre vélo, diagnostiquez ses problèmes et résolvez-les. Que ce soit depuis les premières réparations (crevaison, réglage des freins, etc.) jusqu’au rayonnage de roues. Venez à vélo ou à pied pour faciliter l’accès à la rue.

Vous pouvez également vous garer place Henri Bos, allée Jarousse de Sillac ou Los Heros (côté collège, jusqu’au rond point). A noter : Fermeture de la rue entre le rond-point de l’allée Jarousse de Sillac et la rue Georges Clémenceau de 14h à 21h. Rue Los Héros Rue Los Héros 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.ville-lehaillan.fr/Animation-de-l-exposition-Le.html?retour=-Agenda-.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T16:00:00+02:00 – 2023-10-06T20:00:00+02:00

2023-10-06T16:00:00+02:00 – 2023-10-06T20:00:00+02:00 rue aux enfants Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Rue Los Héros Adresse Rue Los Héros 33185 le haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville Rue Los Héros Le Haillan latitude longitude 44.874401;-0.676163

Rue Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/