Concert de Noël des classes CHAM- Conservatoire Maurice Ravel Rue Léopold Faye Marmande, 14 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Par l’école de musiques actuelles du collège Jean Moulin.

Enseignants : T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



By the Jean Moulin school of contemporary music.

Teachers : T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.

Por la escuela Jean Moulin de música contemporánea.

Profesores : T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.

Von der Schule für aktuelle Musik des Collège Jean Moulin.

Lehrkräfte: T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Val de Garonne