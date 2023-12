RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE Rue Léoplod Gouloumés Champagné Catégories d’Évènement: Champagné

Sarthe RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE Rue Léoplod Gouloumés Champagné, 31 décembre 2023, Champagné. Champagné Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2024-01-01 04:00:00 . L’association ACMA Caraïbes vous invite à célébrer la fin de l’année 2023 et amorcer 2024 avec joie et bonne humeur. .

Rue Léoplod Gouloumés Salle polyvalente de Champagné

Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire

