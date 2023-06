Visite guidée La Ciergerie du sud-est Rue Léon-Mathieu Le Puy-en-Velay, 20 juin 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Le Pays d’art et d’histoire lance un nouveau type de visite, les visites d’Entreprise du Patrimoine Vivant afin de mettre en valeur cette distinction d’État associée à la reconnaissance des savoir-faire locaux..

2023-06-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-20 . .

Rue Léon-Mathieu

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Pays d’art et d’histoire is launching a new type of visit, the Living Heritage Company visits, in order to highlight this state distinction associated with the recognition of local know-how.

El Pays d’art et d’histoire pone en marcha un nuevo tipo de visitas, las visitas de empresa del patrimonio vivo, para poner de relieve esta distinción estatal asociada al reconocimiento del saber hacer local.

Das Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte) führt eine neue Art von Besichtigungen ein, die Besichtigungen von Unternehmen des lebendigen Kulturerbes, um diese staatliche Auszeichnung in Verbindung mit der Anerkennung des lokalen Know-hows hervorzuheben.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay