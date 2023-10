Structure gonflable d’Halloween à l’espace Aqua’ Noblat Rue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat, 31 octobre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Venez vous amuser sur la structure gonflable d’Halloween à l’Espace Aqua’Noblat.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

Rue Léon Blum

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and have fun on the Halloween inflatable at Espace Aqua’Noblat

Ven a divertirte en el hinchable de Halloween del Espace Aqua’Noblat

Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf der Halloween-Hüpfburg im Espace Aqua’Noblat

Mise à jour le 2023-10-17 par OT de Noblat