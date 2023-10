Aqua circuit XXL Octobre Rose à l’Espace Aqua’Noblat Rue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat, 24 octobre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Espace Aqua Noblat se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein en vous proposant un aqua circuit XXL. Collecte de dons organisé tout le mois d’octobre. Dress code : Rose.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 20:30:00. .

Rue Léon Blum

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Pink October campaign, Espace Aqua Noblat is mobilizing for the fight against breast cancer with an XXL aqua circuit. Donations will be collected throughout October. Dress code: Pink

En el marco de la campaña Octubre Rosa, Espace Aqua Noblat se implica en la lucha contra el cáncer de mama ofreciéndote un circuito acuático XXL. Se recogerán donativos durante todo el mes de octubre. Código de vestimenta: Rosa

Im Rahmen des Rosa Oktobers setzt sich der Espace Aqua Noblat für den Kampf gegen Brustkrebs ein und bietet Ihnen einen XXL-Aquazirkel an. Den ganzen Oktober über werden Spenden gesammelt. Dresscode: Rosa

Mise à jour le 2023-10-17 par SPL Terres de Limousin