Marché de Noël Rue Léo Lagrange Évaux-les-Bains, 16 décembre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Programme de la journée : marché de Noël toute la journée dans la salle , navettes en calèche et chevaux pour découvrir les animations des commerçants du centre bourg. Restauration dans les restaurants et boulangeries du centre bourg puis tracteur lumineux et soirée à la salle de la Source organisée par Evaux en Fête.

Marché : 10€ le module à l’intérieur dans la salle chauffée ou gratuit en extérieur avec votre propre matériel – réservation avant le 1er décembre..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:30:00. .

Rue Léo Lagrange

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Program for the day: Christmas market all day in the hall, horse-drawn carriage and horse-drawn shuttles to discover the entertainment provided by the town’s local merchants. Catering at local restaurants and bakeries, followed by a luminous tractor and an evening at the Salle de la Source, organized by Evaux en Fête.

Market: 10? per module indoors in the heated hall, or free outdoors with your own equipment – book before December 1.

Programa del día: mercado navideño durante todo el día en el vestíbulo, lanzaderas en coches de caballos para descubrir los eventos organizados por los comerciantes del centro de la ciudad. Restaurantes y pastelerías del centro de la ciudad servirán comida, seguida de un tractor ligero y una velada en la Salle de la Source organizada por Evaux en Fête.

Mercado: 10? por módulo en el interior de la sala climatizada o gratis al aire libre con su propio equipo – reserve antes del 1 de diciembre.

Tagesprogramm: Weihnachtsmarkt den ganzen Tag über in der Halle, Pendelfahrten mit Kutsche und Pferden, um die Animationen der Händler im Ortszentrum zu entdecken. Verpflegung in den Restaurants und Bäckereien des Ortszentrums, anschließend Lichtertraktor und Abendveranstaltung in der Salle de la Source, die von Evaux en Fête organisiert wird.

Markt: 10 ? pro Modul im beheizten Saal oder kostenlos im Freien mit Ihrem eigenen Material – Reservierung vor dem 1. Dezember.

Mise à jour le 2023-10-16 par Creuse Confluence Tourisme