Marché de Noël de l’APE d’Échiré Rue Léo Desaivre Échiré, 16 décembre 2023, Échiré.

Échiré,Deux-Sèvres

L’APE d’Échiré organise son marché de Noël le 16 décembre de 10h à 18h dans la salle La Baratte.

De nombreux exposants, des animations, de la nourriture … De quoi ravir les petits comme les grands !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Rue Léo Desaivre Salle La Baratte

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Échiré APE is organizing its Christmas market on December 16 from 10am to 6pm in the Salle La Baratte.

Numerous exhibitors, entertainment, food… Something to delight young and old alike!

La APE Échiré celebra su mercado navideño el 16 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas, en la Salle La Baratte.

Numerosos expositores, animaciones, gastronomía… Para el deleite de grandes y pequeños

Die EV Échiré organisiert ihren Weihnachtsmarkt am 16. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr im Saal La Baratte.

Zahlreiche Aussteller, Animationen, Essen … Etwas, das Groß und Klein begeistern wird!

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Niort Marais Poitevin