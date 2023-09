Conférence – Sur l’Influence du Mental – Echiré Rue Léo Desaivre Échiré, 12 octobre 2023, Échiré.

Échiré,Deux-Sèvres

A chacun son Everest – Et si c’était possible ?

Animée par Antoine Brabant – 31e Français a avoir traversé la Manche à la nage – Préparateur mental et titulaire d’un DU en psychologie du sportif (Lille2)

—————————————————————————————————————-

Après tout, cela veut dire quoi « avoir du mental » ou ne « pas avoir de mental » ?

Quels sont les critères de réussite et de performance pour un sportif ?

Comment fonctionne la motivation ?

Comment gérer mon stress, mes émotions ?

Quels sont les obstacles que je peux rencontrer et comment les surmonter ?

Quels sont les outils qui peuvent être mises en place pour performer ?

Pour répondre à ces questions, venez participer à cette conférence animée par Antoine Brabant, 31e Français à avoir traversé la Manche à la nage, l’Everest de la natation.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

Rue Léo Desaivre Salle de La Baratte

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To each his own Everest – What if it were possible?

Hosted by Antoine Brabant – 31st Frenchman to have swum the English Channel – mental coach and holder of a DU in sports psychology (Lille2)

—————————————————————————————————————-

After all, what does it mean to « have a mind » or « not have a mind »?

What are the criteria for success and performance in sport?

How does motivation work?

How can I manage my stress and emotions?

What obstacles can I encounter and how can I overcome them?

What tools can I put in place to help me perform?

To answer these questions, come and take part in this conference hosted by Antoine Brabant, the 31st Frenchman to have swum the English Channel, the Everest of swimming

A cada cual su Everest – ¿Y si fuera posible?

Presentado por Antoine Brabant – 31º francés que ha cruzado a nado el Canal de la Mancha – Mental coach y titular de un DU en psicología del deporte (Lille2)

—————————————————————————————————————-

Después de todo, ¿qué significa estar « mentalmente en forma » o « mentalmente incapacitado »?

¿Cuáles son los criterios de éxito y rendimiento en el deporte?

¿Cómo funciona la motivación?

¿Cómo controlo mi estrés y mis emociones?

¿Qué obstáculos puedo encontrar y cómo superarlos?

¿Qué herramientas puedo poner en marcha para ayudarme a rendir?

Para responder a estas preguntas, venga y participe en esta conferencia dirigida por Antoine Brabant, el 31º francés que ha cruzado a nado el Canal de la Mancha, el Everest de la natación

Jedem sein Everest – Und wenn es möglich wäre?

Moderiert von Antoine Brabant – 31. Franzose, der den Ärmelkanal durchschwommen hat – Mentaltrainer und Inhaber eines DU in Sportpsychologie (Lille2)

—————————————————————————————————————-

Was bedeutet es schließlich, « mental zu sein » oder « nicht mental zu sein »?

Was sind die Kriterien für Erfolg und Leistung eines Sportlers?

Wie funktioniert Motivation?

Wie gehe ich mit Stress und Emotionen um?

Auf welche Hindernisse kann ich stoßen und wie kann ich sie überwinden?

Welche Hilfsmittel kann ich einsetzen, um Leistung zu erbringen?

Um diese Fragen zu beantworten, nehmen Sie an dieser Konferenz teil, die von Antoine Brabant geleitet wird, dem 31. Franzosen, der den Ärmelkanal durchschwommen hat, den Mount Everest des Schwimmens

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Niort Marais Poitevin