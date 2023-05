JAM GRAFFITI#2 Rue Ledru Rollin Hellemmes, 29 avril 2023, Hellemmes.

JAM GRAFFITI#2 29 et 30 avril Rue Ledru Rollin Hellemmes Entrée libre et gratuite

Hop, on remet ça !

Ce Week end, c’est à Hellemmes que ça se passe, pour le 2ème RDV de notre BIAM.

Et on ne change pas une équipe qui gagne avec toujours au programme de cette nouvelle session :

– des ateliers pochoirs (attention uniquement le samedi) de 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h.

– un dj set

– des performances en live

… et une buvette !

Viens comme tu es

Rue Ledru Rollin Hellemmes rue ledru rollin hellemmes lille Hellemmes 59260 Fives Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T19:00:00+02:00

2023-04-30T14:00:00+02:00 – 2023-04-30T19:00:00+02:00

graffiti Street art