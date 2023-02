Nuit de la chouette samedi 11 mars 2023 à la croisette Chezal Benoît rue le plaix chezal-benoît Chezal-Benoît Catégories d’Évènement: Cher

Gratuit, sur inscription La LPO Cher organise, à l’occasion de la Nuit de la Chouette, une animation pour mieux connaître les rapaces nocturnes.

– de 17h à 19h : exposition sur les chouettes et hiboux

Dissection de pelotes avec enfants et adultes

– de 19h à 20h : repas partagé

– de 20h à 20h45 : présentation projetée

– 20h45 à 22h15 : sortie nocturne à la recherche des chouettes rue le plaix chezal-benoît 18160 chezal-benoît Chezal-Benoît 18160 Cher Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

