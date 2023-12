Le Schmilblick – Festival Marée Haute #2 Rue le Clos du Gué Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout, 18 mai 2024 19:00, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Il tourne, il tourne, le Schmilblick club, son heureux pilote Victor Betti n’a de cesse de prendre les places publiques pour des pistes de danse avec son manège system..

2024-05-18 19:00:00 fin : 2024-05-18 . .

Rue le Clos du Gué

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



The Schmilblick club is on the move, and its happy driver Victor Betti is constantly turning public squares into dance floors with his merry-go-round system.

La discoteca Schmilblick gira y gira, y su alegre conductor Victor Betti convierte constantemente las plazas públicas en pistas de baile con su sistema de tiovivo.

Er dreht sich, er dreht sich, der Schmilblick club, sein glücklicher Fahrer Victor Betti hört nicht auf, mit seinem Karussell-System öffentliche Plätze für Tanzflächen zu halten.

